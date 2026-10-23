Tokat Erbaa'da D-100'de TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tokat Erbaa'da D-100'de TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi

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Tokat Erbaa\'da D-100\'de TIR\'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi
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Tokat Erbaa'da D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde saat 19.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki yayaya TIR çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, TIR sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da D-100'de TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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