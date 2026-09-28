Tokat Erbaa'da mutfakta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Tokat Erbaa'da mutfakta başlayan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Erbaa'da İsmet Paşa Mahallesi'ndeki 2 katlı evde saat 12.00 sıralarında mutfakta yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangın, Erbaa Belediyesi İtfaiyesi'nin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale geldi ve inceleme başlatıldı.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Şehir Er Duran Okçu Caddesi'nde Aysun Gürgen'e ait 2 katlı evde saat 12.00 sıralarında çıktı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın kısa sürede çatıyı da sardı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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