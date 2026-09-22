Tokat Erbaa\'da silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Tokat Erbaa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 kartuş ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Erbaa ilçesinde 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 66 fişek, 45 kartuş, 16 uyuşturucu hap ve 2 kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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