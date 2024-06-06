Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'nden üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretilen aşılı asma fidanları, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenen bir proje kapsamında üreticilere dağıtıldı. Vali Numan Hatipoğlu, tarımsal öneme vurgu yaparak, üniversitenin çalışmalarını destekleyeceklerini belirtti. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için projelerin önemine değindi.

06.06.2024 16:49
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesinde üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı.

Ziraat Fakültesinde Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekip, aşılı asma fidanı üretimi gerçekleştirdi.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 50 bin tüplü aşılı asma fidanı, TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın tarımsal önemine değinerek, "Ziraat Fakültesi, Tokat tarımına katkı yapmaya devam ediyor. Valilik olarak üniversitemizce yapılacak çalışmaları destekleyeceğiz. Hedefimiz Tokat tarımını daha modern ve daha iyi noktalara taşımak. Tarımda teknolojinin kullanılması önemli. Asma fidanı dağıtımının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projelerin önem taşıdığını dile getirerek, "Tarımsal üretimin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi için hep birlikte çalışmak, bölgemizi daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına büyük bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden üretilen aşılı asma fidanları dağıtıldı - Son Dakika

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