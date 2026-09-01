Tokat'ın Akın köyünde hayvan otlatma kavgası: Silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Tokat'ta, Akın köyünde iki kişi arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralanırken, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.
Tokat'ta hayvan otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Akın köyünde M.K. ile A.A. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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