Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Tokat\'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ezebağ köyünde Nazmiye Pak'a ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

09.02.2024 18:25
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Ezebağ köyünde Nazmiye Pak'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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