Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Tokat\'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı

K.T. idaresindeki hafif ticari araç, geri manevra yaparken yaya M.E'ye çarptı. Yaralanan M.E, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Almus'ta ise öğrencilere trafik eğitimi verildi. Almus İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri, Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış görevine başladı. Niksar Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından işletilen Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite çalışıyor.

09.05.2024 18:55
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Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

K.T. idaresindeki 60 NV 093 plakalı hafif ticari araç, Kırkkızlar Mahallesi Cahit Külebi Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada yaya M.E ye çarptı.

Yaralanan M.E, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almus'ta öğrencilere trafik eğitim verildi

Almus İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda genel trafik kuralları ve trafik bilinci oluşturma konusunda Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine ilçedeki trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim verildi.

Hafta boyunca etkinliklerin süreceğini belirten Kaymakam Emre Çömen, "Ağaç yaşken eğilir, bizler de öğrencilerimize trafik kurallarını öğreterek olası kazaların önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Serhat Satış görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca Tokat Başçiftlik Kaymakamı olarak vekaleten görevlendirilen Serhat Satış görevine başladı.

Niksar Atıksu Arıtma Tesisi

Niksar Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce işletilen Atıksu Arıtma Tesisi tam kapasite çalışmasını sürdürüyor.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürü ve Tesis Müdürü Çevre Mühendisi Yeşim Öğüt, yaptığı açıklamada, "Günlük 12 bin 500 metrekare kapasiteli azot, fosfor giderimli solar kurutmalı ileri teknolojili biyolojik atık su arıtma tesisinin işletme çalışmaları devam etmektedir. Sıfır Atık temiz çevre prensibi ile çalışan tesisimiz, artık Kelkit Irmağı'mıza temiz su deşarj etmektedir. Bu da bizim için projenin amacına ulaşması anlamında bir gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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