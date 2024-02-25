Niksar'da tek taraflı kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Niksar'da tek taraflı kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Niksar\'da tek taraflı kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Hamidiye mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, G.T'nin kontrolünü kaybettiği motosiklet savruldu ve sürücü düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk etti.

25.02.2024 19:13  Güncelleme: 19:15
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan tek taraflı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hamidiye mahallesi mevkisinde G.T'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 BA 147 plakalı motosiklet savruldu.

Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralıyı ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

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