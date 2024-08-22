Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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