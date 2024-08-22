Tokat'ın Turhal ilçesinde orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat\'ın Turhal ilçesinde orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalıştı.

22.08.2024 16:48
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Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Turhal ilçesinde orman yangını: 2 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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