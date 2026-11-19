Tokat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızının cenazeleri, Ordu'da toprağa verildi.

Esra Ablak (27) ve 2 yaşındaki kızı Zehra Evra Ablak için Akkuş ilçesine bağlı Kızıelma Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Tokat-Niksar kara yolunun Dönekse mevkisinde dün M.A'nın (35) kullandığı 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Esra ve kızı Zehra Evra Ablak ile Meryem Baş hayatını kaybetmişti.