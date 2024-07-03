Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda Selim Çakar başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda Selim Çakar başkanlığa seçildi

Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda, Selim Çakar başkanlığa seçildi. Yaklaşık 15 yıldır başkanlık görevini yürüten Abdullah Gürbüz'ün tekrar aday olmadığı seçimde, Çakar başkan seçildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent konseyinin çalışmalarını önemsediğini ve konseyden gelen tekliflerin değerlendirildiğini belirtti. Çakar ise kent konseylerinin yerel bazda en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, kentin isteklerini belediye ekibiyle çözüme ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Genel kurul, önceki dönem görev yapanlara teşekkür belgesi verilmesiyle sona erdi.

03.07.2024 13:05
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??????? Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Selim Çakar getirildi.

Tokat Kent Konseyi Genel Kurulu, sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu, kamu kurumları ve derneklerin tayin ettiği delegelerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 15 yıldır Tokat Kent Konseyi Başkanı olarak görev yapan Abdullah Gürbüz'ün tekrar aday olmadığı seçimde başkanlığa, Selim Çakar seçildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kent konseyinin çalışmalarını önemsediğini, konseyden gelen tekliflerin değerlendirildiğini söyledi.

Kent konseyinin içinde pek çok kurum ve sivil toplum örgütü bulunduğunu anlatan Yazıcıoğlu, "Bunlar, kent için neler yapılması gerektiğine dair çözüm önerileri üretiyor. Belediye, bu çözüm önerilerini alacak, değerlendirecek, istişare edecek ve sonunda bunu Tokat'ımız için uygulamaya koyacak. Bu, benim için çok önemli." dedi.

Çakar ise kent konseylerinin yerel bazda en büyük sivil toplum kuruluşu olduğuna işaret ederek, "Çünkü içinde belediye, valilik, sivil toplum örgütleri ve halk var. Amacımız, ben ve yürütme kurulundaki arkadaşlarımızla bu kentin isteklerini, beklentilerini belediye ekibiyle çözüme ulaştırmaya çalışmak." ifadelerini kullandı.

Gürbüz de kent konseylerinin istişare kültürünün bir yansıması olduğunu kaydetti.

Genel kurul, kent konseyinde önceki dönem görev yapanlara teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda Selim Çakar başkanlığa seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nda Selim Çakar başkanlığa seçildi - Son Dakika
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