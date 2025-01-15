Tokat Mevlevihanesi'nde 1. Dünya Savaşı'ndaki Mevlevi Dervişlerinin Hatıraları Sergileniyor

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110 yıl önceki hatıralar Tokat Mevlevihanesi'nde sergileniyor

TOKAT - Tokat Mevlevihanesi, 1. Dünya Savaşı'nda şehit olan 31 Mevlevi dervişinin hatıralarına ev sahipliği yapıyor.

Tokat Mevlevihanesi, 14 Ocak 1915 tarihinde 1. Dünya Savaşı'na katılan Mevlevi dervişlerin hatırasını günümüze taşıyan eşyalara ev sahipliği yapıyor. 110 yıl önce, dönemin Mevlevi topluluğunun önemli bir kısmı cephelere uğurlanmıştı. Tokat Mevlevi Dergahında da gerçekleşen uğurlama töreninde dervişler dualarla vatan savunmasına gitmişti. O anlara ait fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunan Tokat Mevlevihanesi'nde ziyaretçilerle buluşturuluyor. Sergide yer alan diğer bir önemli parça ise savaşa katılanlar tarafından taşınan sancak alemi. Bu sancak, Mevlana'nın torunları tarafından hediye edilerek Tokat Mevlevihanesi'ne teslim edildi. Hem tarihi hem de manevi anlam taşıyan bu hediye, geçmişin izlerini günümüzle buluşturuyor. Tokat Mevlevihanesi, geçmişin derin izlerini koruyarak savaşın sadece askeri değil, kültürel ve manevi boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Sancak aleminin Mevlevi şeyhinin torunları tarafından bağışlandığını söyleyen sanat tarihçisi Mustafa Yanmaz, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesi ve koruması altında bulunan Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesinde bulunmaktayız. Mevlevihane'mizdeki tekke sancak alemimiz 1915 yılında Abdülhadi Efendi ve 31 mevlevi dervişinin Halep'te bulunan Mevlevi alayına katılmasındaki Gülbahar Hatun Camisi'nin önünde namazgah kısmındaki uğurlama törenini gösteren bir eserimiz. 1925 yılında Mevlevihane tekkesinin kapatılmasından sonra sancak alemi Abdülhadi Efendi'nin ailesi tarafından muhafaza edilmiş. 2018 yılında Abdülhadi Efendi'nin torunu Nurten Üstün hanımefendi tarafından tekrar Mevlevihane'mize bağışlanmıştır" dedi.