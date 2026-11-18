Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Dönekse mevkisinde M.A'nın (35) kullandığı 60 AGR 539 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan M.B. (49), Y.E.A. (5), B.N.A. (5), E.A. (27) ve Z.E.A. (2) sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2 yaşındaki Z.E.A, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.