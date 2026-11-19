Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Meryem Baş (49) ve Esra Ablak (27) da hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3'e yükselirken, 2'si çocuk 4 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, D-100 kara yolu Dönekse Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne seyreden Murat A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahattin B. (46) yönetimindeki 60 AES 967 plakalı otomobil köprü üzerinde çarpıştı. Sürücüler Murat A. ve Bahattin B. ile araçlarda bulunan Meryem Baş, Esra Ablak, B.N.A. (6), Y.E.A. (4) ve Zehra Erva Ablak (2) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Zehra Erva Ablak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede tedavileri süren Meryem Baş ve Zehra Erva Ablak'ın annesi Esra Ablak da dün gece hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Anne ve kızın, Ordu'nun Akkuş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.