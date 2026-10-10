Tokat-Niksar kara yolu Gökdere Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Niksar kara yolu Gökdere Kavşağı'nda iki otomobilin karıştığı kazada sürücü dahil araçlardaki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
S.A. (52) idaresindeki 60 HP 001 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere Kavşağı'nda N.U. (79) yönetimindeki 60 AK 210 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü N.U. ile araçlarda bulunan A.U. (75), Z.T. (60), A.A. (46), G.A. (54) ve E.A. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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