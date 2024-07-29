Tokat Pazar'da Seracılık Kursu Açıldı - Son Dakika
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Tokat Pazar'da Seracılık Kursu Açıldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen seracılık kursu başladı. Kursa katılan üreticilere teşekkür eden İlçe Müdürü Emre Kapar, seracılığın ilçede yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Eğitimler ziraat mühendisleri Necdet Erdem ve Yusuf Özdemir tarafından verilecek.

29.07.2024 13:31
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Tokat'ın Pazar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.

Seracılık kursu eğitimleri Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Kapar, kursa katılım sağlayan üreticilere teşekkür ederek, başarılar diledi.

Kapar, "Proje, hibe ve destekler ile ilçemizde seracılık işletmelerinin yaygınlaşması için çalışmalarda bulunuyoruz. Üreticilerimizin de seracılık faaliyetleri ile üretimde ekonomiye çok büyük bir katkıda bulunacaklarına inanıyoruz." dedi.

Seracılıkla ilgili eğitimleri ziraat mühendisleri Necdet Erdem ve Yusuf Özdemir'in vereceği belirtildi.

Kaynak: AA

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