Tokat Pazar'daki Kaz Gölü 110 kuş türüyle yenilenen yüzüne kavuştu - Son Dakika
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Tokat Pazar'daki Kaz Gölü 110 kuş türüyle yenilenen yüzüne kavuştu

Tokat Pazar\'daki Kaz Gölü 110 kuş türüyle yenilenen yüzüne kavuştu
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Tokat'ın Pazar ilçesindeki Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 2021'de başlatılan rehabilitasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerini yeni yüzüyle ağırlayacak. 110 kuş türüne ev sahipliği yapan gölde gün batımı köprüsü, seyir terası ve yürüyüş yolları hazırlanırken, çalışmaların ziyaretçi sayısını artırması hedefleniyor.

Tokat'ın Pazar ilçesinde 110 kuş türünü barındıran Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, rehabilitasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilerini yeni yüzüyle ağırlayacak.

Pazar ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki 11 bin 700 dekar alanı kaplayan ve Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü, 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Tokat Valiliği tarafından gölün rehabilitasyonuna yönelik 2021 yılında başlatılan çalışmalarda, alanda gün batımı köprüsü, seyir terası, yürüyüş yolları, kır lokantası ve yöresel ürün satış yerleri hazırlandı.

Bölgenin rehabilitasyonunda sona gelinirken, DSİ tarafından yürütülen çalışmalarda da gölün sulak alanı genişletildi.

Çalışmaların ziyaretçi sayısını artırması hedefleniyor

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, AA muhabirine, Pazar'ın turistik yerleri arasında Kaz Gölü'nün de bulunduğunu söyledi.

Kaz Gölü'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Pervanlar, "Çalışmalar inşallah en kısa zamanda bitecek. Açıldığı zaman güzel bir hizmet olacak. Kaz Gölü, Pazar'ın güzel bir değeri. Olması gereken yerde değil. İnşallah yapılan çalışmalardan sonra ziyaretçisini ağırlamaya devam edecek." dedi.

Alanın tanıtımı, işletilmesi ve ziyaretçilerin ağırlanmasında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Pervanlar, ilçenin Kaz Gölü'nün yanı sıra Ballıca Mağarası, Mahperi Hatun Kervansarayı ile diğer tarihi ve doğal güzellikleriyle misafirlerini beklediğini kaydetti.

Kaz Gölü'nün Tokat'a gelen turist sayısına katkı sağlayacağını vurgulayan Pervanlar, "Bu üçlü Tokat'ın öne çıkan simgelerinden. Tokat'ımızda 900 adımda 900 yıllık tarih dediğimiz, gerçekten görülmesi gereken yerler var. Pazar'da da Kaz Gölü ve diğer yerler, misafirlerimizin gezmesi anlamında güzel yerler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Pazar'daki Kaz Gölü 110 kuş türüyle yenilenen yüzüne kavuştu - Son Dakika

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