Tokat\'ta 12 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davası başladı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde 12 yaşındaki Dursun Efe Andiç'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Zile Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Umut Göçken (21), Samsun Kavak Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen çocuğun ailesi ile taraf avukatları da bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Göçken, Andiç'i kendisinin öldürmediğini, daha önce emniyetteki ifadesini baskı altında verdiğini iddia etti.

Olay günü Andiç ile sokakta yürürken bazı kişilerin kendilerine saldırdığını, bu nedenle ayrı yönlere kaçtıklarını ancak Andiç'in nereye gittiğini görmediğini ileri süren Göçken, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlçede geçen yıl 23 Ekim'de ortaokul öğrencisi Dursun Efe Andiç (12), bisiklet sürmek için evden ayrıldıktan sonra eve dönmemesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda bıçakla öldürülmüş olarak bulunmuş, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Göçken tutuklanmıştı.

Göçken, emniyetteki ifadesinde Andiç'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Davanın iddianamesinde, sanık Gökçen'in "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.