Tokat'ta 18 kedinin katıldığı güzellik yarışmasında Pamuk ve Duman birinci oldu - Son Dakika
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Tokat'ta 18 kedinin katıldığı güzellik yarışmasında Pamuk ve Duman birinci oldu

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Tokat\'ta 18 kedinin katıldığı güzellik yarışmasında Pamuk ve Duman birinci oldu
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Tokat'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışmasına 18 kedi katıldı. Jürinin incelemesi sonucu bakımlı kategorisinde Duman, süslü kategorisinde Pamuk birinci oldu; dereceye giren kedilere madalya, mama ve kedi kumu hediye edildi.

Tokat'ta, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 18 kedi podyuma çıkarıldı.

Jüri üyeleri, yarışmaya katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını inceledi.

Bakımlı kategorisinde "Duman", süslü kategorisinde ise "Pamuk" birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren kedilere madalya takıldı, mama ile kedi kumu hediye edildi.

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yaptığı açıklamada, "Amacımız kedilerin güzelliklerine değil, onlara gösterilen sevgi, şefkati görünür hale getirmekti." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ta 18 kedinin katıldığı güzellik yarışmasında Pamuk ve Duman birinci oldu - Son Dakika
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