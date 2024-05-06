Tokat'ta 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılıyor - Son Dakika
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Tokat'ta 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılıyor

Tokat\'ta 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılıyor

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını bildirdi. İlkbahar şap aşılama döneminde 51 bin hayvan daha aşılanacak ve toplamda 276 bin büyükbaş hayvanın aşılaması tamamlanacak.

06.05.2024 14:33
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Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, il genelindeki 276 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapmak için sahada olduklarını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaya devam ediyor.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığın 2024 yılı Ocak ayında baskın şap aşısı programını başlattığına işaret etti.

Tokat'ta yılbaşından itibaren 11 ilçede 1280 yerleşim yerinde ekiplerinin yaklaşık 225 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yaptığını anlatan Şahin, " Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Bu da bizim ilkbahar şap aşılama dönemimize denk geldi. Arkadaşlarımız 1 Mayıs tarihinden itibaren ilkbahar şap aşılamasını başlattılar." dedi.

Şahin, 2024 yılı ilkbahar şap aşılama döneminde 51 bin hayvanı daha aşılayacaklarını belirterek, 276 bin büyükbaş hayvanın şap aşılamalarını bitireceklerini aktardı.

Kurban Bayramı öncesi hayvan nakillerinin hızlanacağını dile getiren Şahin, "Kurban Bayramı öncesi nakil olacak hayvanlardan başlayarak 276 bin hayvanın aşılamasını 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Gerçekten de 2024 yılı bizim aşılama kampanyasında yoğun yıl olacak. Kampanyaya destek veren bütün personelime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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