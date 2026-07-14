Tokat'ta 3 KKKA Vakası

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kentte, vücutlarına yapışan kene nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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