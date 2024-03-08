Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mini konser

Tokat'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüne özel mini konser
TOKAT - Tokat Gönüllü Turizm Elçileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla tarihi Hıdırlık Köprüsü üzerinde yürüyen kadınlara mini konser düzenledi.
Tokat Gönüllü Turizm Elçileri üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Kadınları anlamak ve onlara destek olmak adına bir araya gelen gönüllüler, Tokat'ın kaldırımlarında ve Tarihi Hıdırlık Köprüsü üzerinde yürüyen kadınlara sıcak bir jestte bulundu. Etkinlik kapsamında, gönüllüler kadınlara şeker ve kolonya ikramında bulunarak günlerini kutladılar. Ayrıca, müzisyen Sefa Zığarlı da etkinliğe klarnet performansıyla renk kattı.
Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Başkanı Fatma Esin Tuna, etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların başaramayacakları hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Tek ihtiyaçları cesaret. Kadınlar, lütfen çocuklarınızı, kızlarınızı okutun, sosyal ve iş hayatına katılsınlar. Eğitimle tüm engelleri aşarlar, annelerinin kaderi, kızlarının kaderi değildir" dedi.
Tokat Gönüllü Turizm Elçileri'nin bu anlamlı etkinliği, kadınların önemini vurgulamanın yanı sıra toplumda eşitlik ve adalet duygusunu pekiştirmeye yönelik bir adım olarak nitelendirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletlerinin tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolduklarını belirterek, "Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Samsun-Ankara kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.
Yalova'da devam eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri'nde Avusturya ekibi 8TF Flink Stones Graz, Hollanda temsilcisi Only Friends'i 83-29 mağlup etti. Avusturya temsilcisinde Haris Kuduzovic 22, Normin Hujic ve Ademir Demirovic 20'şer, Nikola Bistrovic ise 10 sayıyla skora katkıda bulundu. Only Friends'te Mees Hessels, 8 sayıyla takımının en skoreri oldu.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 136 deprem konutu, afetzedelere törenle teslim edildi. Törende konuşan yetkililer, devletin hızlı bir şekilde yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ve depremzedelerin güvenli yuvalarına kavuşmaları için yanlarında olacaklarını belirtti. Nurdağı Kaymakamı ise emeği geçenlere teşekkür etti.
Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası'nda Karaağaç Ardaspor şampiyon oldu. Turnuvaya Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan dört takım katıldı. Ödül töreninde takımlara madalya ve kupalarını Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba verdi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, merkezin ilçeye ve mahalleye çok yönlü faydalar sağlayacağını belirtti. Merkezde modern bir pazar yeri, yüzme havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya, jimnastik salonu, kütüphane, spor sahaları ve eğitim alanları gibi birçok hizmetin bulunduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ziyaret etti ve Eyüpsultan'da Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Üsküdar'da ise halk buluşması düzenledi ve destek istedi.
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