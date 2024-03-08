Tokat'ta 82'lik Cevriye teyze ikinci kez çeyizini düzüyor - Son Dakika
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Tokat'ta 82'lik Cevriye teyze ikinci kez çeyizini düzüyor

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursu, kadınların geleneksel el işçiliğini modernize ederek kızlarının çeyizine hazırlanmasını sağlıyor. 82 yaşındaki Cevriye Polat gibi kursiyerler, uzun yılların deneyimiyle sandıklarında saklanan eski el işçiliği ürünlerini gençleştiriyor ve diğer katılımcılara ilham veriyor.

08.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:26
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Tokat'ta 82'lik Cevriye teyze ikinci kez çeyizini düzüyor

TOKAT - Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursu, kadınların geleneksel el işçiliğini modernize ederek kızlarının çeyizine hazırlanmasını sağlıyor. 82 yaşındaki Cevriye Polat gibi kursiyerler, uzun yılların deneyimiyle sandıklarında saklanan eski el işçiliği ürünlerini gençleştiriyor ve diğer katılımcılara ilham veriyor.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kadınlar, sandıklarında saklanan eski el işçiliği ürünlerini modernize ederek kızlarının çeyizine hazırlıyor. Bu kursa katılan 82 yaşındaki Cevriye Polat, yaptığı iğne oyası ile sandıktan çıkardığı çeyizini yeniden işleyerek gençleşiyor ve diğer kursiyerlere örnek oluyor.

"Kızlarımı görürsem iyi olacağım deyip geliyorum"

Uzun yıllardır el işçiliği ile uğraştığını söyleyen 82 yaşındaki Cevriye Polat, "Arkadaşların da kursa yeni başladılar. İyisini yapacaklar. Kursta güzel zaman geçiriyorum. Buraya gelirken evdekilere kızlarımı görürsem iyi olacağım deyip geliyorum" dedi.

"Eski çeyizleri değerlendiriyoruz"

23 yıldır halk eğitim merkezlerinde öğreticilik yaptığını ve öğrencilerin genellikle sandıkta olan çeyizlerini değerlendirdiğini söyleyen el sanatları öğreticisi Ayşe Sırma ise "Annelerinden ninelerinden kalanları transfer ediyoruz. Eski kanaviçeleri değerlendiriyoruz. Ufak da olsa aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kendi harçlıklarını çıkartıyorlar. Elimizden geldiği kadar öğrenciler eskileri değerlendiriyorlar" diye konuştu.

Emekli olduktan sonra el sanatları kursuna katılan Ayşe İroç ise bu kursa 2 senedir katıldığını ve sandıkta kalan eski işlemeleri kızı için değerlendirdiğini belirtti.

Bu kurs, geleneksel el işçiliğini modernize ederek yeni nesillere aktaran ve aynı zamanda kadınların sosyal etkileşimlerini artıran bir ortam sunuyor. Sandıkta kalan değerli işlemeler, bu kurs sayesinde unutulmaktan kurtuluyor ve yeni nesillere aktarılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta 82'lik Cevriye teyze ikinci kez çeyizini düzüyor - Son Dakika

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