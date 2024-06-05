Tokat'ta 96 yıllık havuz yeniden faaliyete geçiyor - Son Dakika
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Tokat'ta 96 yıllık havuz yeniden faaliyete geçiyor

Tokat\'ta 96 yıllık havuz yeniden faaliyete geçiyor

Tokat'ta 1928 yılında yapılan ve 20 yıldır atıl durumda olan süs havuzu, restorasyon çalışmaları sayesinde yeniden faaliyete geçecek. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları, bölgeye yeni bir soluk getirecek.

05.06.2024 11:15
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Tokat'ta 96 yıllık havuz yeniden faaliyete geçiyor

Başkan Yazıcıoğlu'ndan tarihi hamle: 1928 yapımı havuz gün yüzüne çıkacak

TOKAT - Tokat'ta 1928 yılında dönemin Belediye Başkanı Hacı Ali Yağcı tarafından yaptırılan ve 20 yıldır atıl durumda olan süs havuzu, restorasyon çalışmaları sayesinde yeniden faaliyete geçecek.

Tokat'ta belediye binası arkasında yer alan ve 1928 yılında dönemin Belediye Başkanı Hacı Ali Yağcı tarafından yaptırılan havuz, 20 yıllık atıl sürecin ardından yeniden faaliyete geçiyor. Mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla başlatılan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları, bölgeye yeni bir soluk getirecek. Öte yandan çevre düzenlemesi ile birlikte Duduyev Parkı'nda emekliler çay bahçesi de şehir halkına kazandırılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Biliyorsunuz burası Tokat'ın en özel, en kıymetli yerlerinden birisidir. Belediye binamızın arkasında Duduyev Parkı var. Burada çocuklarımızın oyun alanları mevcut. Birçoğumuzun burada değerli hatıraları var. Biz de bu hatıralara sahip çıkmak ve parkımızı daha yeşil bir alana dönüştürmek adına bu çalışmaları başlattık. Parkımızın ismi Duduyev Parkı olarak devam edecek ama aynı zamanda emekliler çay bahçesi olarak hizmet verecek. Emeklilere ve vatandaşlara hizmet sunacak olan bu alan, eski günlerine geri dönecek" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu, 1928 yılında eski belediye başkanlarından Hacı Ali Yağcı tarafından yaptırılan ve 20 yıldır aktif olmayan havuzun restorasyon sürecine değinerek, "Bu havuzu da restore ediyoruz ve buraya kazandırıyoruz. Tokatlılar için hizmet etmeye devam ediyoruz. Parklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Çalışmalar bitince herkesi emekliler çay bahçesine bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 96 yıllık havuz yeniden faaliyete geçiyor - Son Dakika

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