Tokat\'ta Ahşap Ev Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Karacaören köyünde İlyas Baştuğa ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
