Tokat'ta Apartman Çatısında Yangın

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kova Mahallesi Karagözoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Binanın çatısında hasar oluştu.
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