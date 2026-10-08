Tokat'ta asma yaprağında hastalığa dayanıklı çeşit için ıslah çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tokat'ta asma yaprağında hastalığa dayanıklı çeşit için ıslah çalışmaları sürüyor

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Prof. Dr. Adem Yağcı, Tekirdağ, Manisa ve Tokat'ın asma yaprağı üretimi ve ihracatında öne çıktığını söyledi. Yağcı, Avrupa başta olmak üzere Arap ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine ihracat yapıldığını, hastalıklara dayanıklı çeşitler için ıslah çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yağcı, Tekirdağ, Manisa ve Tokat'ın Türkiye'nin asma yaprağı üretimi ve ihracatında öne çıkan iller olduğunu söyledi.

Yağcı, Tekirdağ'da katıldığı sempozyumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salamuralık asma yaprağı üretimi ve ihracatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Üretimde bazı üzüm çeşitlerinin öne çıktığını anlatan Yağcı, "Tokat'ta Narince üzümü var. Manisa'nın Sultan çekirdeksizi, Tekirdağ'ın da Yapıncak üzümü var." dedi.

Bu çeşitlerden elde edilen yaprakların yurt dışında yoğun talep gördüğü bilgisini veren Yağcı, özellikle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerine ihracat yapıldığını söyledi.

İhracatçı firmaların toplama ve paketleme aşamalarında uluslararası standartlara uygun hareket etmesinin Türkiye'ye önemli avantaj sağladığını anlatan Yağcı, şunları kaydetti:

"Hem Manisa'nın hem Tekirdağ'ın hem de özellikle Tokat'ın yaprakları Avrupa'da hemen hemen bütün ülkelere ihraç ediliyor. Arap ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine de ciddi miktarda ihracat yapılıyor. İhracatçı firmalarımız standartlara uygun yaprakları özenle toplayıp paketliyor ve yurt dışına gönderiyor. Bu alandan önemli bir gelir elde ediyoruz."

Hastalıklara dayanıklı çeşitler geliştiriliyor

Yağcı, yaprak üretiminde bazı üzüm çeşitlerinin hastalıklara karşı hassas olmasının üreticiler açısından sorun oluşturduğunu belirtti.

Özellikle Tokat'ta yetiştirilen Narince çeşidinin hassas yapısı nedeniyle bazı yıllarda hastalıkların üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Yağcı, yaklaşık dört yıl önce yaşanan yaygın hastalık nedeniyle ciddi üretim sorunları görüldüğünü söyledi.

Bu nedenle hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarına ağırlık verildiğini aktaran Yağcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile ilgili araştırma kuruluşlarının farklı hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Yağcı, ilk sonuçların olumlu olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. İlk bulgular olumlu yönde ancak kesin sonuca ulaşmak için araştırma ve ıslah sürecinin tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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