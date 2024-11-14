Tokat'ta Babaya Silahlı Saldırı

Tokat'ta, babasını silahla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.
Babası B.K'yi bacaklarından tabancayla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan D.K'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen D.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Mehmetpaşa Mahallesi'nde 12 Kasım'da yaşanan olayda D.K, tartıştığı babası B.K'ye tabancayla ateş etmiş, bacaklarından yaralanan B.K. hastaneye kaldırılmıştı. D.K. ise polislerce gözaltına alınmıştı.
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