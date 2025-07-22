Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
R.A. (43) idaresindeki 54 AKD 015 plakalı otomobil ile S.D. (22) yönetimindeki 06 DSR 317 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.S.D. (18), H.A. (43), E.S. (14) ve E.A.A. (16) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Çarpışma: 6 Yaralı - Son Dakika
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