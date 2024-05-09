Tokat\'ın Turhal ilçesinde çevrim içi söyleşi düzenlendi

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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu yönetimince, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak için çevrim içi söyleşi programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe yazar Behiç Ak katıldı.

Ak, yazarlık serüveni, kitaplarını yazarken hayatındaki hangi olaylardan esinlendiği, okuyup yazmanın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi gibi konularla ilgili bilgi verdi.

Ak, etkinlik dolayısıyla Atatürk Ortaokulu yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.