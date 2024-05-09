Tokat'ın Turhal ilçesinde çevrim içi söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde çevrim içi söyleşi düzenlendi

Tokat\'ın Turhal ilçesinde çevrim içi söyleşi düzenlendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak amacıyla çevrim içi bir söyleşi programı düzenledi. Etkinliğe yazar Behiç Ak katıldı ve yazarlık serüveni, esin kaynakları ve okuma-yazmanın toplum üzerindeki etkisi gibi konularda bilgi verdi. Ak, etkinlik sonrasında okul yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.

09.05.2024 12:34
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Tokat'ın Turhal ilçesinde bir ortaokulda çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu yönetimince, çocuk edebiyatı ve karikatür dünyasını tanıtmak için çevrim içi söyleşi programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe yazar Behiç Ak katıldı.

Ak, yazarlık serüveni, kitaplarını yazarken hayatındaki hangi olaylardan esinlendiği, okuyup yazmanın birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü etkisi gibi konularla ilgili bilgi verdi.

Ak, etkinlik dolayısıyla Atatürk Ortaokulu yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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