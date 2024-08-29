Tokat'ta çiftçi yılda 500 ton patates tohumu üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta çiftçi yılda 500 ton patates tohumu üretiyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşayan Hüseyin Yurttaş, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor. Yurttaş, tohum üretimine 5 dönüm alanda başladıktan sonra üretim alanını 115 dönüme çıkardı. Ürettiği tohumları Sivas ve Tokat bölgesine pazarlayan Yurttaş, tohumda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

29.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde çiftçilik yapan kişi, yılda 500 tonun üzerinde patates tohumu üretiyor.

Tatar köyünde yaşayan Hüseyin Yurttaş, 2009 yılından bu yana patates tohumu üretimiyle ilgileniyor. Tohum üretimine 5 dönüm alanda başlayan Yurttaş, bugün üretim alanını 115 dönüme çıkardı.

Yurttaş, AA muhabirine, kullandığı tohumlukları yurt dışından getirdiğini söyledi.

Ürettiği tohumları Sivas ve Tokat bölgesine pazarladığını belirten Yurttaş, "Patates tohumu üreterek tohumda dışa bağımlılığı biraz daha azaltmış oluyoruz. Bu tohum üretilmezse çiftçilere yurt dışından gelecek. Memlekete katkı sağlamak için patates tohumu üretiyoruz." dedi.

İlk yıllarında 30 ton patates tohumu ürettiğini anlatan Yurttaş, şunları kaydetti:

"Bu sene 550 ton patates tohumu üretmeyi planlıyoruz. Her yıl müşteri potansiyelimiz artıyor. Dönüme 5 ila 6 ton ürün alıyoruz. 7,5 tona kadar da çıktığı oluyor. Devletimizin çok büyük desteği var. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri desteklerini esirgemiyor, ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Bize 2 mühendis görevlendirildi."

Yurttaş, tohum üretim alanını bin dönüme çıkarmayı hedeflediğini, tohum ekmek isteyen çiftçilere de eğitim desteği verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hüseyin Yurttaş, Ekonomi, Sivas, tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çiftçi yılda 500 ton patates tohumu üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:45:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta çiftçi yılda 500 ton patates tohumu üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement