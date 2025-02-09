Tokat\'ta Çocuklar Kızaklarla Kar Eğlencesi Yaşıyor

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TOKAT'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havaya aldırmayan çocuklar, kızaklarla ve naylonlarla kaydı.

Almus ilçesi Serince köyünde yağan kar ile birlikte çocuklar ve büyükler, kızak ve naylonlarla kayarak eğlendi. Turhal ilçesine bağlı Kamalı köyünde ise çocuklar, kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,