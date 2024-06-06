Tokat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat\'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ve 1 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

06.06.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ile 1 Suriyeli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne uye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Suriye, Tokat, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement