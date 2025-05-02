Tokat'ta Dolu Yağışı Araziyi Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Tokat'ta Dolu Yağışı Araziyi Beyaza Bürüdü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerini kapladı, çiftçiler zor duruma düştü.

02.05.2025 15:46
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Tokat'ta etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dolu yağışı sonrası araziler beyaz örtü ile kaplandı.

Yeşilyurt ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı, öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Yaklaşık yarım saat yağan dolu yağışından ilçeye bağlı Büğet, Ekinli, Karacaören köyleri olumsuz etkilendi. Gündüz başlayan yağmura sevinen çiftçiler, dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Dolu yağışının ardından ekili tarım arazileri beyaz örtü ile kaplandı. Yağıştan olumsuz etkilenen çiftçiler, "Allah beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: İHA

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