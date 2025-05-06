Tokat'ta düzensiz göçmen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle ilgili yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerinin takibe aldığı bir otomobil, dün Tokat- Niksar kara yolunda durdurulmuştu. Ekipler, araçta 5, kaçmaya çalışan 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalamıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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