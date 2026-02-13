Tokat'ta Göçükte İşçi Kurtarıldı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Turhal ilçesi Celal Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Altyapı çalışması sırasında göçük oldu. Kazıda çalışan işçi İsmail Sarar, bel kısmına kadar toprak altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtarılan Sarar, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,