Tokat'ta Heyelan Güvenlik Kamerasında

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Hasanşeyh beldesi Uluköy Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Mahallenin su deposuna giden elektrik hattına ait 2 elektrik direği toprak altında kaldı.
Heyelan anı yakınlarda bulunan Hidro Elektrik Santrali'nin güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçe Özel İdare ekipleri heyelanla ilgili çalışma başlattı.
