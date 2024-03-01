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Tokat'ta kadınlar çini sanatıyla hem dinleniyor hem meslek ediniyor

TOKAT - Tokat Belediyesi'nin kadınlar için açtığı merkezde Çini Sanatı Kursu, 12 kişilik bir grupla devam ediyor. Farklı amaçlarla kursa katılan kursiyerler hem hobi edinmek hem de meslek edinmek amacıyla bu kursa katılıyor.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Çini Sanatı Kursu, Özlem Ersoy Çakır önderliğinde 12 kişilik bir grupla devam ediyor. Farklı amaçlarla kursa katılan öğrencilerin kimileri hobi edinmek için, kimileri ise çini sanatını meslek edinmek amacıyla geliyor. Kursa katılanlar arasında çeşitli ilgi alanlarına sahip öğrenciler bulunuyor. Bazı kursiyerler geleneksel çini desenleri üzerinde çalışırken, diğerleri ise isteklerine göre modern desenlere yöneliyor. Öğrenciler, kurs sayesinde hem dinleniyor, hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kursiyerler arasında ev hanımları da bulunuyor; boş vakitlerini kaliteli bir şekilde geçirmek ve belki ileride meslek edinmek amacıyla kursa katılıyorlar. Kursun faydalı ve keyifli olduğunu belirten katılımcılar, çinicilik kursunun kendilerine yeni bir perspektif kazandırdığını ve zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağladığını vurguluyorlar.

"Temel amacımız insanların kendini rahatlatması"

Kursun temel amacının insanların rahatlamasını ve boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak olduğunu belirten Çini Sanatı Öğretmeni Özlem Ersoy Çakır, "Kursumuz Tokat Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu imkanlar sayesinde on iki kişi olarak öğrencilerimizle kursumuzu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin kimisi hobi amaçlı gelirken, kimisi meslek edinmek amaçlı geliyorlar. Birçok çeşitli şeylerde gelen öğrencilerimiz var. Kimisi çini desenleri olarak çalışıyor. Kimisi diğer modern desenler olarak çalışan öğrencilerimiz de var. Buradaki temel amaç insanların kendini rahatlatması, dinlendirmesidir. Kendileri burada boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Ayrıca kendileri de burada dinlendiklerini hissediyorlar" dedi.

Boş zamanlarını değerlendirmek ve hobileriyle ilgilenmek için kursa katıldıklarını dile getiren öğrenciler, kurs sayesinde kendilerini bulduklarını ve sıkıntılarını giderdiklerini ifade ediyorlar.