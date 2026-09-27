Tokat\'ta kamyonet kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı

Tokat'ta kamyonet kasasından düşen kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat kent merkezinde kamyonet kasasında yolculuk eden kişi, araç kasisten geçerken dengesini kaybedip yaralandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı; olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve inceleme başlatıldı.
TOKAT kent merkezinde, hareket halindeki kamyonetin kasasından yola düşen kişi yaralandı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tokat kent merkezi Garipler Cami mevkisinde meydana geldi. Kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi, araç kasisten geçtiği sırada, dengesini kaybedip yola düştü. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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