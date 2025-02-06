Tokat\'ta Kar Yağışı Etkili

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Zile ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Yeşilyurt ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti.
İlçede yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Yollarda ve kaldırımlarda oluşan buzlanma yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık altı santimetreye ulaştı.
Artova ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
İlçe Özel İdaresi ekipleri köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Başçiftlik ilçesi ile Zile ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
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