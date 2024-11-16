Tokat\'ta Kar Yağışı ve Sis

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının düşmesinin ardından yağmur etkili olurken, yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.
Almus ilçesinin bazı kesimlerinde ve Sivrin Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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