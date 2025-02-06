Tokat'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

623 rakımlı Tokat beyaza büründü, kent merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu
TOKAT - Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı tarihi mekanlarda kartpostallık manzaralar oluştu, vatandaşlar ortaya çıman kış manzarasının tadını çıkarttı.
Tokat'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezindeki açık hava müzesi niteliğindeki tarihi mekanlar, karla kaplanarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, yolda yürümekte zorlanırken özellikle tarihi bölgelerde karın oluşturduğu farklı atmosfer ilgiyle izlendi. Okula ve işe gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, oluşan bu muazzam manzarayı kaydetmek için telefonlarıyla fotoğraf çekti.
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