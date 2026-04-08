Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika
Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor

08.04.2026 12:23
Tokat Belediyesi, Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor.

Tokat Belediyesi, başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm konsept projesi hazırlandı.

Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşümü öncelikli gündem maddesi haline getiren Yazıcıoğlu, ikinci hizmet yılında Tokat'ın farklı bir bölgesinde dönüşüm için çalışmaları başlattı.

Belediye başkan yardımcıları Haydar Alpat, İbrahim Hayri Korkmaz ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda proje detayları ele alınıdı, bölgenin geleceğini şekillendirecek adımlar masaya yatırıldı.

Hazırlanan konsept proje ile Oğulbey, Örtmeliönü, Mehmetpaşa ve Çay mahallelerinin modern şehircilik anlayışıyla yeniden planlanması, güvenli konut alanlarının oluşturulması ve trafik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yazıcıoğlu, göreve geldiği günden itibaren Tokat'ı daha güvenli, daha planlı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kentsel dönüşümü zaruret olarak gördüklerini ve bu doğrultuda kararlılıkla adımlar attıklarını anlatarak, "Bir yandan tarihi dokumuza uygun, güvenli, modern ve ferah konut alanları oluştururken, diğer yandan şehrimizin ulaşım ve trafik sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında söz konusu mahallelerimiz Tokat'ımızın en prestijli ve en cazip yaşam alanlarından biri haline gelecektir. Üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat'ımıza değer katacak her projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Projemiz şimdiden şehrimize, bölge sakinlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Devam Ediyor - Son Dakika

