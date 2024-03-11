Tokat'ın Turhal ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocakavak Kavşağı'nda yaşanan hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kırmızı ışıkta duran polis otosu ve diğer otomobillere arkadan gelen ve hızını kontrol edemeyen başka bir otomobilin çarptığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara otomobil çarptı - Son Dakika
Yunusemre Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Yunusemre Kriteryum 2.Grup Bölgesel Bisiklet Yol Yarışı, 11 ilden 72 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yeni dönemde Kadın Yaşam Merkezi kuracaklarını açıkladı. Merkezde havuz, aqua park, fitness salonu gibi imkanlar sunulacak.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
ILO ve EBRD tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların önemli bir kısmı çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, 'Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor' dedi.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Antalya'da gece uyuyacağı sırada kocasından sabah içmek için mercimek çorbası içmek istediğini söyleyen 52 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, yatağında ölü bulundu. Eşini kaybeden Mevlüt Çelik, 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım. Tencere halen sıcak. Sıcak sıcak içmesi için seslendim ama uyanmadı' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?