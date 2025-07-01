Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-1 Temmuz tarihleri arasında vücuduna kene yapışan 33 kişi başvurdu. Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 28'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta KKKA Tehlikesi: 3 Kişi Tedavi Altında - Son Dakika
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