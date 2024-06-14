Tokat'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Marketin Camları Kırıldı, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Marketin Camları Kırıldı, 5 Kişi Yaralandı

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir marketin camları patladı. İçerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Ayrıca bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhal ilçesinde de üzerine devrilen ağaç sonucu bir kişi yaralandı ve Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

14.06.2024 23:13
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Tokat'ta bir marketin camları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı, parçaların isabet ettiği 5 kişi yaralandı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılardan kiremitler uçtu.

Mahmutpaşa Mahallesi'nde bir zincir marketin camları da kuvvetli rüzgar nedeniyle patladı.

Bu sırada içerde alışveriş yapan 3 kişi ile 2 çalışan, cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bir apartmanın çatısından uçan kiremit de bir kişinin koluna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turhal ilçesinde de üzerine ağaç devrilen kişi, Turhal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Marketin Camları Kırıldı, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Marketin Camları Kırıldı, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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