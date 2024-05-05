Tokat'ta Mayıs Karı Yaylayı Beyaza Bürüdü - Son Dakika
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Tokat'ta Mayıs Karı Yaylayı Beyaza Bürüdü

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, cep telefonuyla görüntülendi. Hava sıcaklığının düşmesiyle yağmurun yerini kar aldı. Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü.

05.05.2024 11:07
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Tokat'ta mayıs karı yaylayı beyaza bürüdü

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi Tokat'ın yüksek kesimlerinde yağan yağmurun yerini kara bırakmasına neden oldu. Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca Köyünde bir vatandaş kar yağışını cep telefonu ile görüntüledi. Kar yağışıyla Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü. Görüntülerde bir çalmanda bulunan koyunların da üstünün karla kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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