Tokat'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanmış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanmış

Tokat\'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanmış

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın aileler arası husumetten kaynaklandığını açıkladı. Olayda 5'i jandarma personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştı.

19.05.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen patlamanın ilk bulgulara göre aileler arası husumetten kaynaklandığının anlaşıldığını bildirdi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personeli ve vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmanın titizlikle yapıldığını belirten Hatipoğlu, "Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Olayın yaşandığı bağ evine yakın yerde ikamet eden Habip Balcı da AA muhabirine, patlama sesi duyduklarını dile getirerek, "Hemen olay yerine doğru komşularımız gitti. Yaralıları dışarı çıkardık. Bir yaralı askeri taksi ile hastaneye gönderdik." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük de olay yerinde incelemede bulundu.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.

Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Erbaa, Tokat, Olaylar, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta meydana gelen patlama aileler arası husumetten kaynaklanmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement