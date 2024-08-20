Tokat'ta Mezarlıklar Müdürlüğü Yeni Yerine Taşınıyor - Son Dakika
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Tokat'ta Mezarlıklar Müdürlüğü Yeni Yerine Taşınıyor

Tokat\'ta Mezarlıklar Müdürlüğü Yeni Yerine Taşınıyor

Tokat Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğünü daha verimli hizmet verebilmek için yeni bir alana taşıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü, belediyeye ait 4 dönümlük alanda faaliyete geçecek.

20.08.2024 15:46
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Tokat'ta mezarlıklar müdürlüğü yeni yerine taşınacak.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından Tokat Belediyesi bünyesine kazandırılan Mezarlıklar Müdürlüğü daha verimli ve etkin hizmet vermek için yeni yerine taşınıyor.

Yaş sebze ve meyve hali yanında mülkiyeti belediyeye ait 4 dönümlük alanda Mezarlıklar Müdürlüğünün faaliyete geçmesi için Tokat Belediyesi tarafından alan düzenleme ve bina bakım tadilat çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni müdürlüklerle hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini belirterek, "Hizmetlerimizi zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunmak amacıyla Tokat Belediyemize kazandırdığımız yeni müdürlüklerimizden biri olan Mezarlıklar Müdürlüğümüz için yeni yerimizi hazırlıyoruz. Yaş sebze ve meyve hali yanında mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 4 dönümlük bölgede, bina ve alan düzenleme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Mezarlıklar Müdürlüğümüzü taşıyacağız. Şehrimize, belediyemize hayırlı olsun." dedi.

Engelsiz gönül bağı projesi bilim etkinlikleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sosyal Sorumluluk Gönüllük ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Nesilden Nesile Engelsiz Gönül Bağı" projesi bilim etkinlikleri" programı düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Temür, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Doç. Dr. Adem Keskin, Doç. Dr. Ercan Çaçan, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Demet Çakır ve Arş. Gör. Dr. Burak Şirin katıldı.

Etkinlik kapsamında çocuk evleri koordinasyon merkezinde kalan misafirlere laboratuvarda deniz ve kara hayvanları tanıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Mezarlıklar Müdürlüğü Yeni Yerine Taşınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Mezarlıklar Müdürlüğü Yeni Yerine Taşınıyor - Son Dakika
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